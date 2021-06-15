NFT çılgınlığına Sir Tim Berners-Lee de katıldı... 'İnternet'i satışa çıkardı!

‘http://www...’ şeklinde başlayan site adreslerin mucidi olduğundan kimi zaman 'internetin isim babası' olarak da anılan İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, çok konuşulaak bir adım attı.

BBC'de yer alan habere göre, Lee, modern interneti oluşturmak için kullanılan orijinal kaynak kodu bir NFT olarak açık artırma çıkaracağını duyurdu.

Açık artırma kapsamında proje için yazılan kaynak kodunun 'orijinal zaman damgalı dosyaları' ve Lee'den interneti geliştirmesi ile ilgili bir mektup ve kendisi tarafından oluşturulan kodun 'dijital posteri' en yüksek ücreti veren kişinin olacak.

Açık artırmaya ünlü müzayede evi Sotheby's ev sahipliği yapacak. Sotheby's'ten yapılan açıklamaya göre, açık artırmadan elde edilecek olan gelir, 1989'da interneti icat eden Lee ve eşi hayır işleri için kullanılacak.

İnternetten hiçbir zaman para kazanmayan ve bunun için hiçbir girişimde bulunmayan Lee, 1999 yılında Time dergisi tarafından hazırlanan ‘20’nci yüzyılın 100 dehası’ listesinde yer almı, 5 yıl sonra insanlık kültürüne katkılarından ötürü İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tarafından 'şövalye’ unvanına layık görülmüştü..

NFT NEDİR?

Peki nedir bu NFT? Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.

İLK TWEET 2.5 MİLYON DOLARA SATILDI

Mikro blog platformu Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in NFT'ye dönüştürülen ilk tweet'i geçtiğimiz haftalarda açık artırmada 2,5 milyon dolara satılmıştı.

NFT ile orijinal hale gelen ilk tweet'in sahibi ise Malezya'da yaşayan Türk asıllı Cryptoland'in ve Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi olmuştu.

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