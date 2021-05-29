Neymar'a bir şok daha! Sponsorluk anlaşmasını taciz iddiası bitirdi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD’li spor ürünleri markası Nike’ın bir kadın çalışanı, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine iç soruşturma başlatan şirket, futbolcuyla sözleşmesini feshetti. Taraflar arasındaki sponsorluk anlaşması Ağustos 2020’de beklenmedik şekilde sona ermiş, o dönem Nike, bu adımın gerekçesini açıklamamıştı. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, dünyanın en ünlü sporcularından Neymar’ın, 11 yıl için 105 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması bulunuyordu ve sözleşmenin bitmesine sekiz yıl daha vardı.

OTEL ODASINDA ZORLADI

Şirket içi soruşturma kapsamında hazırlanan dökümanda yer alan ifadelere göre söz konusu kadın çalışan, Neymar’ın 2016 yılında New York’taki bir otel odasında kendisini cinsel tacize zorladığını iddia etti. İsmi açıklanmayan kadının o sırada yaklaşan bazı etkinliklerin koordinasyonu için odada bulunduğu ifade edildi.

NEYMAR’DAN YALANLAMA

Paris Saint Germain forması giyen Neymar iddiaları şiddetle reddediyor. Ünlü yıldızın sözcüsü yaptığı açıklamada, “Tarafların ticari nedenlerle sözleşmelerini feshettiklerini, taciz iddialarının temelsiz saldırılar olduğunu” savundu. WSJ’nin haberine göre söz konusu Nike çalışanı, olaya dair 2018 yılında insan kaynakları departmanına şikâyette bulundu. 2019’da olayı soruşturmaya başlayan şirket, ardından Neymar ile ortaklığını bitirme kararı aldı.



Neymar’ın Nike firmasıyla 11 yıl için 105 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması bulunuyordu.

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