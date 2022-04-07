Neyi var neyi yok zararına satmış

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Amerikan basınında çıkan haberlere göre Bruce Willis, hastalığının ilerlemesiyle birlikte mülklerini birer birer üstelik zararına satarak elinden çıkardı. 2018’de eşi Emma Heming ile mülklerini satmaya başlayan oyuncu, New York’taki kışlık malikâneden, Turks and Caicos Adaları’nda bulunan yazlık malikâneye kadar değeri 65 milyon doları bulan emlaklarını elden çıkardı. Willis Ailesi’nin bu satışları gerçekleştirmesinin nedenlerinin ise küçülmeye gitmek, ailece zaman geçirmek ve geleceklerini mali olarak güvence altına almak olduğu belirtildi. 67 yaşındaki oyuncunun, ailesiyle birlikte California’daki evlerinde vakit geçirmek istediği de iddialar arasında.

BUNA HAZIRLANIYORDU

Konuya hakim olan ve adı açıklanmayan bir kaynağın New York Post’a aktardığına göre, Bruce Willis uzun süredir bu gidişata hazırlanıyordu. Bir gün hastalığının kötüleşeceğini ve eskisi kadar kazanamayacağını biliyordu. Bu arada Bruce Willis’in geniş ailesinin oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmadığı belirtildi. Hem eşi Emma Heming’in hem de eski eşi oyuncu Demi Moore’un Bruce Willis’e destek olmak için ellerinden geleni yaptığı bildirildi.

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