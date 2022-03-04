Neyi var neyi yok satıyor

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RUS oligarkların Batı’nın ekonomik yaptırımlarının radarına girmesinin ardından, ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere’deki varlıklarını elden çıkarma girişimlerine başladı. Uzun süredir sahibi olduğu ve dünya çapında tanınmasını sağlayan İngiliz Chelsea futbol kulübünü satmak için geçen haftadan beri temaslarda bulunduğu söylenen Abramoviç’in şimdi de Londra’daki gayrimenkullerini satmak istediği öğrenildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE YOK

İngiltere’de İşçi Partisi Milletvekili Chris Byrant, Parlamento’da yaptığı konuşmada Abramoviç hakkında, “Yaptırımlara maruz kalmaktan çok korkuyor, bu nedenle yarın Londra’da yaşadığı evi ve başka bir daireyi daha elden çıkaracak” ifadelerini kullandı. İngiltere’de 100’den fazla Rus kurum ve kişisi yaptırım listesine alınırken Abramoviç, şu ana kadar yaptırımların dışında kaldı. Üzerindeki baskı her geçen gün artan Rus milyarderin, kamuoyunda pozitif bir imaj oluşturmak için de çabalıyor. Öyle ki Rus oligark, Chelsea kulübünün satışından elde edilecek geliri Ukrayna’da savaş mağduru olan ailelere bağışlayacağını belirtti. Abramoviç’in Chelsea için 4 milyar Sterline istediği öne sürülüyor.

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BİR EVİ 150 MİLYON STERLİN

12.4 milyar dolar serveti bulunan Abramoviç, İngiltere’nin başkentinde birçok gayrimenkule sahip. Bu varlıklardan bazıları Abramoviç’in ismine kayıtlıyken, bazıları ise Fordstam isimli şirketinin üstüne. Milletvekili Byrant’ın satılacağını iddia ettiği ve Abramoviç’in ikamet ettiği Kensington Palace Gardens’ta bulunan 15 odalı malikâneye 150 milyon Sterlin değer biçiliyor. Satılık bir diğer evin ise Chelsea Waterfront’ta bulunan 22 milyon Sterlin değerindeki 3 katlı bir çatı katı olduğu iddia ediliyor.

BİR OLİGARK YATINA DAHA EL KOYULDU

RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Rusya’ya uygulanan geniş çaplı yaptırımlar, Putin’e yakın Rus milyarderleri etkilemeye başladı. Almanya’da Rus milyarder Alisher Usmanov’a ait “Dilbar“ adlı lüks yata el koyulmasının ardından benzer bir hamle de Fransa’dan geldi. AB’nin yaptırım listesinde yer alan petrol devi Rosneft’in patronu Igor Sechin’e ait 85 metre uzunluğundaki ‘Amore Velo’ (Gerçek Aşk) adlı süperyata Fransız yetkililerce el koyuldu. Fransa’nın güneyi La Ciotat’ta demirli yat, bakım çalışmaları için 1 Nisan’a kadar bölgede kalacaktı. Putin’in yakın arkadaşı olan Sechin, 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft’in CEO’su.

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RUS MİLYARDER ÖLÜ BULUNDU

UKRAYNA doğumlu Rus işinsanı Mikhail Watford (66), Londra’nın güneyi Surrey’deki evinde ölü bulundu. Petrol ve doğalgaz zengini Watford’un ölüm nedeni henüz belirlenemedi ancak polis şüpheli bir durum olmadığı görüşünde. Üç çocuk babası Mikhail Watford’un 20 milyon Sterlinlik evinin garajında hayatını kaybettiği belirtildi. Watford’un adı, öldüğü gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından ilan edilen ve Rus oligarkları hedef alan yaptırım listesinde bulunmuyordu. İngiliz basınına konuşan bir arkadaşı, Watford’un Ukrayna savaşı yüzünden çok stresli olduğunu belirterek, “Ölümü tesadüf değil” dedi.