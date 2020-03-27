Newsweek'ten koronaya karşı Hz. Muhammed'in tavsiyeleri

Hijyen ve karantinaya dikkat çekilen makalede, aynı önerilerin yüzlerce yıl önce İslam peygamberi tarafından da dile getirildiği aktarıldı. Rice Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Craig Considine imzalı makaleden öne çıkan satırlar şu şekilde: “Kim salgınlar sırasında hijyen ve karantina tavsiyesinde bulunmuştu biliyor musunuz? 1300 yıldan uzun bir zaman önce, İslam peygamberi Hz. Muhammed. Uzman olmasa da Hz. Muhammed’in mücadele için tavsiyeleri vardı: ‘Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın... Bulaşıcı hastalığı olanlar, sağlıklı kişilerden uzak tutulmalı... Temizlik imanın parçasıdır... Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın, uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz...’ Peki ya birisi hastalanırsa? Hz. Muhammed her zaman insanların tıbbi tedavi ve ilaç almalarını teşvik etmiştir.”