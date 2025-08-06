Newsweek KAAN'ı yazdı: F-35'in rakibi

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Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN, ABD basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, KAAN'ın F-35 savaş uçaklarına rakip olduğunu yazdı.

Newsweek, ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarına kıyasla Türkiye'nin KAAN savaş uçağının daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandığını belirtti ve Güney yarımküreye yönelik silah satışlarında KAAN'ın rekabete hazırlandığını kaydetti.

Türkiye ile Endonezya arasında 48 uçaklık ihracat anlaşması yapıldığını hatırlatan dergi, "Türk ürünleri, gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çekiyor. Temmuz ayı sonunda Türkiye, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya ile 48 uçaklık ilk ihracat anlaşmasını imzaladı" ifadesini kullandı.

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"ÖNEMLİ BİR ADIM"

KAAN savaş uçağının geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Newsweek, gelişmeyi "Neden önemli?" başlığı altında açıkladı.

Türkiye'nin küresel sahnede yer edinmeye başladığını belirten Newsweek, "Türkiye'nin ilk yerli üretim beşinci nesil hayalet savaş uçağı, savunma teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir adımdı. Daha önce Batı'nın askeri teknolojisi ile donanmış olan Türkiye, uzun zamandır ABD, Rusya (Sovyetler Birliği), Çin ve Avrupalı güçlerin hakim olduğu bir alanda kendine yer edinmeye başladı" yorumunda bulundu.

Newsweek, Türk savunma sanayisinin Ukrayna'daki savaş ile dikkatleri üzerine çektiğini "Türkiye, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB-2 insansız hava aracının erken dönem başarısının ardından uluslararası alanda dikkat çekmeye başladı" ifadesiyle belirtti.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Newsweek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, Türkiye'nin envanterinde yer alan eski F-16 savaş uçaklarının yerini almasının amaçlandığını aktardı. KAAN'ın düşük maliyeti ile Türkiye'ye komşu ülkeler için de önemli bir seçenek olabileceğine değindi. TUSAŞ yönetiminin de KAAN'ın F-35'ten daha uygun maliyetli olmasını beklediğini aktardı.

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Dergi, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alması nedeniyle CAATSA yaptırımlarına uğradığını hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde savunma sanayisinde stratejik bağımsızlığa doğru kaymaya başladığının altını çizdi. Türk firmalarının, F-35 için 900'den fazla parça ürettiğini ve bu sayede havacılık teknolojisi alanında önemli deneyim kazandığına değindi.





HEDEF 2028

24 Haziran 2024'te yayınlanan bir raporu aktaran Newsweek, Sovyetler Birliği döneminden kalma silahlarını NATO standartlarına uygun hale getirmek isteyen ülkelere KAAN'ın ihraç edilebileceğini ve böylece KAAN'ın pazardaki yerinin şekilleneceğini kaydetti.

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Geçen yılki ilk test sürüşünün ardından KAAN'a ilginin arttığını ve Mısır'ın jet programına katılabileceğinin öne sürüldüğünü kaydeden Newsweek, "Türkiye, KAAN savaş uçağının konuşlandırmasına 2028 yılına kadar başlamayı hedefliyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN F-35 TALEBİ İSRAİL'DE ENDİŞE YARATTI

Endonezya'ya uçak tedarik anlaşmasının ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haziran ayında açıklandığını hatırlatan Newsweek, Erdoğan'ın "Yerli ve milli savunma sanayimizin ilerleyişini ve başarılarını sergilemektedir" sözlerine yer verdi ve şöyle devam etti:

"Amerika'nın Körfez müttefikleri de KAAN'a ilgi gösterdi. Ancak Washington, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumak amacıyla bölgeye ileri düzey sistemlerin transferi konusunda hala isteksiz. Öte yandan, ABD ile Türkiye, sadece Gazze konusunda değil, Suriye kaynaklı mevcut İsrail-Türkiye gerilimleri nedeniyle de anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. Buna rağmen Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri için hala F-35 uçaklarını istiyor ve yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bu konudaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurdu. Bu durum, İsrail'de endişelere yol açtı"

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Gözden Kaçmasın TUSAŞ: Endonezya ile 48 KAAN için anlaşma sağlandı Haberi görüntüle

KAAN SAVAŞ UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, modern savaş uçaklarının gereksinimlerini karşılayan bir dizi ileri teknolojiyle donatılmıştır. İşte KAAN’ın öne çıkan teknik özellikleri:

Boyutlar ve Tasarım: 21 metre uzunluk, 14 metre kanat açıklığı ve 6 metre yüksekliğe sahip. Çift motorlu konfigürasyonu, yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor.

Hız ve İrtifa: Azami hızı 1.8 Mach (saatte yaklaşık 2.210 km). 55.000 feet servis tavanıyla yüksek irtifa görevleri için ideal.

Gizlilik (Stealth): Düşük radar kesit alanı (RCS) için radar emici malzemeler (RAM) ve özel gövde tasarımı kullanıldı. İç silah yuvaları, radarda görünürlüğü azaltıyor.

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Silah Kapasitesi: 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabiliyor (4’ü gövde içinde, 4’ü gövde yanlarında). TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, SOM ve HGK gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Aviyonik Sistemler: ASELSAN üretimi MURAD-600A AESA radarı, BÜRFİS (Bütünleşik RF Sistemi), kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS) ve tam küresel görüntüleme sistemi (DAS) ile 360 derece durumsal farkındalık sağlıyor.

Sensör Füzyonu ve Yapay Zeka: Çoklu veri füzyonu ve yapay zeka destekli görev sistemleri, pilotun iş yükünü azaltarak hızlı karar alma imkanı sunuyor.

Kokpit Tasarımı: 5. nesil standartlarına uygun, pilotun fiziksel ve bilişsel yükünü en aza indiren ergonomik kokpit. TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi kullanılıyor.

Entegrasyon: F-16, HİK, İHA’lar ve diğer TSK unsurlarıyla müşterek çalışabilirlik. Dost ülke platformlarıyla da uyumlu.

KAAN’ın bu özellikleri, onu sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda ağ merkezli bir muharebe platformu haline getiriyor.