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DHA-Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 08.10.2020 - 18:08 | Son Güncelleme:

Newcastle Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! Binden fazla vaka tespit edildi

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Newcastle Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! Binden fazla vaka tespit edildi
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İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu

İngiltere'de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi'nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12’sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.

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