Newcastle Üniversitesi'nde koronavirüs alarmı! Binden fazla vaka tespit edildi

İngiltere'de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi'nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12’sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.