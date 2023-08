New York’un sığınmacı sınavı

Haberin Devamı

Bahar aylarından bu yana 90 binden fazla sığınmacı New York’a gelirken, metrelerce uzunluktaki sırada işlemlerinin yapılması için bekleyen sığınmacıların kaldırımlarda yattığı görüntüler ABD kamuoyunda ses getirdi. Sorunun arkasındaki nedenin, kent yönetiminin liberal sığınmacı politikası olduğu belirtiliyor. Uygun olmayan sığınmacıların sınır dışı edilmesini öngören Federal Göçmenlik Yasası’nı uygulamayan New York yönetimi, sığınmacılara bedava sağlık hizmeti, barınma, gıda yardımı sunuyor. Göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Teksas Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, New York yönetiminin açık kapı politikası nedeniyle, eyalete giren sığınmacıları otobüslerle buraya gönderiyor.