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New York’un sığınmacı sınavı

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#New York#Sığınmacı#Teksas
New York’un sığınmacı sınavı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Dünyanın en gözde şehirleri arasında gösterilen ABD’nin New York kentinde bir süredir sığınmacı problemi yaşanıyor.

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Bahar aylarından bu yana 90 binden fazla sığınmacı New York’a gelirken, metrelerce uzunluktaki sırada işlemlerinin yapılması için bekleyen sığınmacıların kaldırımlarda yattığı görüntüler ABD kamuoyunda ses getirdi. Sorunun arkasındaki nedenin, kent yönetiminin liberal sığınmacı politikası olduğu belirtiliyor. Uygun olmayan sığınmacıların sınır dışı edilmesini öngören Federal Göçmenlik Yasası’nı uygulamayan New York yönetimi, sığınmacılara bedava sağlık hizmeti, barınma, gıda yardımı sunuyor. Göçmen karşıtı tavrıyla bilinen Teksas Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, New York yönetiminin açık kapı politikası nedeniyle, eyalete giren sığınmacıları otobüslerle buraya gönderiyor.

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#New York#Sığınmacı#Teksas

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