×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

New York'un seçilmiş Müslüman belediye başkanından ilk karar: Mamdani'den İsrail hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#New York Belediye Başkanı#Zohran Mamdani#İsrail Kararları
New Yorkun seçilmiş Müslüman belediye başkanından ilk karar: Mamdaniden İsrail hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 17:10

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti.

Haberin Devamı

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlamasının ardından selefi Eric Adams döneminde çıkarılan İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti.

The New York Times gazetesinin haberine göre Mamdani, dün yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından, önceki dönemde alınan bazı kararlara karşı adım attı.

New Yorkun seçilmiş Müslüman belediye başkanından ilk karar: Mamdaniden İsrail hamlesi

ADAMS DÖNEMİNDEKİ KARARNAMELER GEÇERSİZ KILINDI

Zohran Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Eric Adams’ın Eylül 2024’te yolsuzlukla suçlanmasının ardından yürürlüğe koyduğu tüm kararnameleri geçersiz ilan etti.

İptal edilen kararlar arasında, Adams’ın yetkisini İsrail’e destek vermek amacıyla kullandığı düzenlemelerin de yer aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

İSRAİL BOYKOTUNU YASAKLAYAN DÜZENLEME DE İPTAL EDİLDİ

Geçen ay imzalanan ve New York’taki kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname de yürürlükten kaldırılan düzenlemeler arasında bulunuyor.

New Yorkun seçilmiş Müslüman belediye başkanından ilk karar: Mamdaniden İsrail hamlesi

Adams’ın Haziran 2025’te imzaladığı bir diğer kararname ise, Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) tanımını, İsrail’e yönelik belirli eleştirileri de kapsayacak şekilde genişletmeyi öngörüyordu. Bu düzenleme de Mamdani’nin imzasıyla iptal edildi.

NEW YORK’UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım’da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD’nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

New Yorkun seçilmiş Müslüman belediye başkanından ilk karar: Mamdaniden İsrail hamlesi

CBS News verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Bu katılım oranının, “1969’dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye” olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsviçrede facia geliyorum demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... Her şey saniyeler içinde alev aldıİsviçre'de facia 'geliyorum' demiş: Yangının çıkış görüntüsü ortaya çıktı... 'Her şey saniyeler içinde alev aldı'Haberi görüntüle

KUR’AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Mamdani, dün binlerce New Yorklunun katıldığı halka açık törende, Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ederek resmen görevine başladı. Böylece Zohran Mamdani, New York tarihinde ilk Müslüman belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Gözden Kaçmasınİrandaki protestoculara Trumptan destek: Tahrandan ABDye rest Üslerinizi vururuzİran'daki protestoculara Trump'tan destek: Tahran'dan ABD'ye rest! 'Üslerinizi vururuz'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#New York Belediye Başkanı#Zohran Mamdani#İsrail Kararları

BAKMADAN GEÇME!