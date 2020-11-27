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Dünya
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

New York’un ortasında çukur oluştu, park halindeki araç içine düştü

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New York’un ortasında çukur oluştu, park halindeki araç içine düştü
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ABD’nin New York kentinde bir caddede dün sabah erken saatte, park halinde olan bir araç, altındaki asfalt zeminde açılan dev deliğe düştü.

ABD’nin New York kentinde bir caddede dün sabah erken saatte, park halinde olan bir araç, altındaki asfalt zeminde açılan dev deliğe düştü. 

ABD’nin New York kentinde Perşembe sabahı Queens'teki 70. Cadde'de yol kenarında park etmiş bir araç, altındaki asfaltın çökmesi sonucu dev bir çukurun içine düştü.

New York’un ortasında çukur oluştu, park halindeki araç içine düştü

Çukurun neden meydana geldiği hakkında açıklama yapılmazken, New York itfaiyesi olay yerinde inceleme yaptığını açıkladı. 

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