New York’un güvenliği bir Türk’e emanet

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Ülkenin en büyük polis teşkilatına sahip eyalette 19 yıldır NYPD içerisinde farklı pozisyonlarda görev yapan Güven için terfi töreni gerçekleştirildi.

Ailesiyle birlikte katıldığı törende konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığına değinerek, NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde bir Türk’ün ilk defa bu derecede yüksek bir rütbeye yükseldiğini ifade ederek yaşadığı gururu aktardı.

200’DEN FAZLA TÜRK GÖREV YAPIYOR

Instagram’da paylaşımlarda bulunan ve 5 binden fazla takipçisi olan Güven, düzgün Türkçesi ile de dikkat çekiyor. Öte yandan 36 binden fazla personele sahip NYPD’de değişik kademelerde 200’den fazla Türk asıllı polisin görev yaptığı biliniyor.