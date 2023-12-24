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New York’un güvenliği bir Türk’e emanet

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#NYPD#Polis#İdris Güven
New York’un güvenliği bir Türk’e emanet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

ABD’de yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı New York eyaletinde üst düzey emniyet müdürlüğü görevini yürüten İdris Güven, 3’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine getirilerek New York Polis Departmanı’nda (NYPD) şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.

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Ülkenin en büyük polis teşkilatına sahip eyalette 19 yıldır NYPD içerisinde farklı pozisyonlarda görev yapan Güven için terfi töreni gerçekleştirildi.

Ailesiyle birlikte katıldığı törende konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığına değinerek, NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde bir Türk’ün ilk defa bu derecede yüksek bir rütbeye yükseldiğini ifade ederek yaşadığı gururu aktardı.

200’DEN FAZLA TÜRK GÖREV YAPIYOR

Instagram’da paylaşımlarda bulunan ve 5 binden fazla takipçisi olan Güven, düzgün Türkçesi ile de dikkat çekiyor. Öte yandan 36 binden fazla personele sahip NYPD’de değişik kademelerde 200’den fazla Türk asıllı polisin görev yaptığı biliniyor.

 

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#NYPD#Polis#İdris Güven

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