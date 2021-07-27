New York'tan kritik koronavirüs kararı: Artık zorunlu olacak!

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, öğretmenler ve polisler da dahil belediyeye bağlı 340 bin çalışana 13 Eylül'e kadar aşılanmaları, aşılanmayanlar için her hafta test yaptırmaları şartı getirdiklerini duyurdu.

De Blasio, ülkede artışa geçen Kovid-19 vakalarına dikkati çekerek, "Bu bizim iyileşmemizle ilgili. New York şehrini geri getirmek için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bu, insanları güvende tutmakla ilgili." ifadelerini kullandı.

Özel sektördeki işverenlere de çalışanlarına yönelik benzeri aşı veya test yaptırma uygulaması getirmeleri çağrısında bulunan de Blasio, öte yandan Kovid-19 vakalarında görülen artışa rağmen şimdilik şehirde iç mekanlarda herkese maske kullanma şartını getirmeyi düşünmediklerini kaydetti.

Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin kapalı mekanlarda maske kullanması ise hala zorunlu.

New York'ta, Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle bu ay vaka sayısının yüzde 300'e yakın arttığı belirtiliyor. Belediye, geçen hafta şehirdeki hastane ve bakımevlerinde çalışanlara yönelik aşılama veya haftalık test yaptırma zorunluluğu getirmişti.

New York eyaleti, 64 bini geçen California'daki Kovid-19 bağlantılı ölümlerden sonra 54 bine yaklaşan can kaybıyla ülkede ikinci sırada yer alıyor.

ABD'DE SAĞLIK KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARINA KOVİD-19 AŞISI MECBURİYETİ GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

ABD’de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında, Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Doktorlar Koleji, Amerikan Hemşireler Birliği, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Cerrahlar Koleji ve Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin bulunduğu 56 sağlık kuruluşu ve organizasyon yer aldı.

Ortak açıklamada, sağlık kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesi istendi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki Houston Methodist Hastanesinde, 23 Haziran'da, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Haziran başında, söz konusu hastaneden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette de ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

ABD'DE SON 24 SAATTE 42 KİŞİ KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 610 bin 892'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 14 bin 394 artışla 34 milyon 446 bin 383'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 610 bin 892 oldu.

California, 3 milyon 905 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 77 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 235 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 813, Texas'ta 53 bin 18 olarak belirlendi.

163 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 25 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 411 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 688 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 549 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 420 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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