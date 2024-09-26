New York'taki yolsuzluk suçlamasında yeni gelişme: Belediye Başkanı Adams'a federal suçlama

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ABD'nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams'ın adının karıştığı yolsuzluk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Adams hakkında yolsuzluk iddialarına ilişkin çok sayıda soruşturmanın ardından federal suçlamalarla iddianame hazırlandı.

New York Times gazetesinin haberinde yer alan, “Adams yönetiminin İsrail, Çin, Katar, Güney Kore, Özbekistan'dan gelen yasadışı bağışları aktarmak için Türkiye ile iş birliği kurup kurmadığının incelendiği” iddiasının ardından hazırlanan iddianameye ilişkin açıklama yapan Adams, masum olduğunu ve suçlamalarla mücadele edeceğini söyledi.

Adams, “New Yorklular için yerimde durursam hedef olacağımı her zaman biliyordum ve hedef oldum. Eğer suçlanırsam tüm gücüm ve ruhumla bununla mücadele edeceğim” dedi.

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Adams'ın bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk New York belediye başkanı olduğunu belirten New York Times, mühürlü iddianamedeki kesin suçlamaların henüz netleşmediğini aktardı. Belediye başkanına yakın kişileri ve yönetimindeki üst düzey yetkilileri kapsayan en az 4 federal soruşturma yürütülüyor. İddianamenin ayrıntılarının federal savcılar tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

YOLSUZLUK İDDİALARI EYLÜL AYINDAKİ ARAMANIN ARDINDAN TIRMANDI

Eski bir New York Polis Departmanı (NYPD) Başkomiseri olan Adams, Ocak 2022'de göreve geldi. Suçlara karşı sert bir yaklaşım ve Covid-19 salgınının ardından şehri yeniden canlandırma taahhüdü vaat eden Adams, göçmen krizi ve metro güvenliğiyle ilgili endişeler gibi şehrin temel sorunlarını çözmekte zorlandı. Adams, gece geç saatlere kadar süren partileri nedeniyle ise eleştirilere maruz kaldı. Belediye Başkanı Adams hakkında temmuz ayında başlayan iddialar, eylül ayında aralarında 2 belediye başkan yardımcısı, 1 kıdemli danışmanın da bulunduğu belediye binasındaki üst düzey çalışanların federal müfettişler tarafından aranması ve telefonlarına el konulmasıyla tırmandı.