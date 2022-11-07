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New York’taki yangında 2’si ağır 43 kişi yaralandı

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#New York#Yangın#ABD
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:02

ABD’nin New York ketindeki 37 katlı bir binada çıkan yangında, 2’sinin durumu ağır olmak üzere 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

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New York'un Manhattan ilçesinde hafta sonu yüksek katlı bir binanın 20’nci katında yangın çıktı.

New York İtfaiye sözcüsü Frank Dwyer yaptığı açıklamada, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu toplam 43 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kurbanlardan biri pencereye sıkıştı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu bu kişiyi kurtarmayı başardı.

New York’taki yangında 2’si ağır 43 kişi yaralandı


Cumartesi günü yerel saatle 10.24’te başlayan yangının onlarca itfaiyecinin müdahalesi sonucu bir saat içinde kontrol altına alındığı belirtildi.

yangın çıkan katta mahsur kalan 2 kişiden biri itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Kızıl Haç’tan yapılan açıklamada yangın nedeniyle yerinden edilmiş iki kişiye geçici barınma sağlanacağı ve bir miktar maddi yardım yapılacağı ifade edildi.

YANGIN NEDENİ AÇIKLANDI

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İtfaiye açıklamasında, yangının bir scootera ait lityum iyon bataryanın alev alması nedeniyle çıktığı kaydedildi.

New York’taki yangında 2’si ağır 43 kişi yaralandı

İtfaiye Şefi Dan Flynn, yangının çıktığı dairede en az beş elektronik cihazın bulunduğunu ve burada cihaz tamiri yapılığını tahmin ettiklerini belirtti.

Flynn, lityum iyon bataryalarla çalışan bu tür cihazların neden olduğu yangınlarda son birkaç yılda artış yaşandığını ve bu yıl aynı nedenle çıkan 200 yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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#New York#Yangın#ABD

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