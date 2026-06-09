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New York'taki NBA final maçında Trump'a şok! Seyirciler tarafından uzun süre yuhalandı

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#ABD#Donald Trump#Protesto
New Yorktaki NBA final maçında Trumpa şok Seyirciler tarafından uzun süre yuhalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 06:36

ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında New York'ta oynanan NBA final maçında seyirciler tarafından uzun süre yuhalandı.

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New York'ta Madison Square Garden'da oynanan NBA final serisi 3. maçını izlemek için salona gelen Trump, ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.

Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi ve taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaptı.

New Yorktaki NBA final maçında Trumpa şok Seyirciler tarafından uzun süre yuhalandı

Seyirciler, daha sonra San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de konuk ekip oyuncularını yüksek sesle yuhaladı.

Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, maçın ardından Beyaz Saray'a dönmek için salondan ayrıldı.

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#ABD#Donald Trump#Protesto

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