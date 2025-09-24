New York'taki Genel Kurul'a aksilikler damga vurdu: BM çalışanları Trump'la dalga geçti

Haberin Devamı

80. BM Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde düzenlenen toplantı ve etkinliklerle devam ediyor. Dünya liderleri, BM'deki oturumlarda uluslararası sorunlara ilişkin görüşmelerini sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu, toplantılarda verilen mesajlara odaklanmışken yaşanan bir dizi aksilik görüşmeleri gölgede bıraktı.

İlk olarak Fransa lideri Macron'un New York trafiğinde yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Macron, New York trafiğinde mahsur kalınca Trump'ı arayarak durumu anlattı. Trump ise Macron'un yaşadığı soruna dair bir yorum yapamadan önce kendi karşılaştığı problemlerle uğraşmak zorunda kaldı.

Liderlerle düzenlenecek oturumlar için BM binasına gelen Trump, yürüyen merdivenlerin arızalanmasıyla zor anlar yaşadı. BM, soruna ilişkin bir kameramanı suçlarken, konuşması sırasında prompter'ı da bozulan Trump duruma tepki gösterdi. ABD Başkanı, prompter'ı kullanan personele "Dostum, başın belada" diye seslendi.

PROMPTER ARIZASI KONUŞMASINI BÖLDÜ

Trump, Genel Kurul’daki konuşmasına başlamadan önce prompter sorunu yaşadı. Konuşması bölününce arızaya tepki gösteren Trump, “Bu prompteri kim kullanıyorsa başı büyük belada. Dostum başın büyük belada” dedi.

Konuşmasına esprili bir üslupla devam eden Trump, yaşanan aksaklığa karşın kürsüdeki sözlerini sürdürdü. BM salonunda kısa süreli şaşkınlık yaratan bu durum, Genel Kurul’un açılışına damga vurdu.

YÜRÜYEN MERDİVEN BOZULDU

Trump ve eşi Melania, BM Genel Merkezi’ne girişte yürüyen merdivenleri kullandı. Ancak merdivenler aniden durmasıyla çift, merdivenlerden çıkarak salona ulaştı. BM yetkilileri, arızanın Trump’ın heyetindeki bir kameraman tarafından istemeden tetiklenmiş olabileceğini öne sürdü.

The Times’ın iddiasına göre, BM çalışanları Trump’ın fonları kesmesinden dolayı kendi aralarında “BM’nin parası bitti” diyerek Trump'la alay etti. Haberde, çalışanların merdiveni bilerek durdurmuş olabileceği iddia edildi.

Stephane Dujarric, Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna ilişkin iddiaların ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü kaydetti.

"Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu." ifadesini kullanan Dujarric, kameramanın bu fonksiyonu istemeden tetiklemiş olabileceğini belirtti.

'KASITLI YAPILDI' İDDİASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

Leavitt, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etmişti.

MACRON TRAFİKTE MAHSUR KALDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaşanan aksiliklerden nasibini aldı. Fransız lider, New York sokaklarında trafikte mahsur kaldı. Fransa basınında yer alan bilgilere göre Macron’a, Trump'ın konvoyu nedeniyle tüm yolların kapatıldığı söylendi.

Bir polis memuru Macron’a, “Üzgünüm Sayın Başkan ama şu anda tüm yollar kapalı” dedi.

Macron, neden beklediğini öğrenmek için Trump’ı arayarak, Telefon görüşmesinde, “Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı.” ifadeleriyle duruma esprili bir dille tepki gösterdi.

BM GENEL KURULU DEVAM EDİYOR

BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Genel Kurul görüşmeleri için ülkeye gelen 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlayan New York kentinde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. BM civarında, ülkenin en büyük polis gücünü oluşturan New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı binlerce polisin yanı sıra çok sayıda devlet başkanının güvenliği ile ilgili olarak ABD Gizli Servisi de yoğun mesai yapıyor.

Afganistan, Myanmar ve Şeyseller yönetimlerinin bu yıl Genel Kurul toplantılarına katılmadığı belirtildi.