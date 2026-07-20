New York'taki bina önünde patlama: 1 gözaltı

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ABD'nin New York kentindeki bir göçmenlik mahkemesinin bulunduğu federal binanın önünde patlayıcı düzeneğin infilak etmesinin ardından bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından FBI'a bağlı Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü soruşturma başlattı.

FEDERAL PLAZA'DA PANİK YAŞANDI

Olay, sabah saatlerinde Manhattan'da bulunan Federal Plaza binasının önünde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından bölgenin yoğun dumanla kaplandığı, çevrede bulunan yayaların ise panikle uzaklaştığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca yaklaşık bir düzine silahlı FBI ve göçmenlik görevlisinin binadan çıkarak şüpheliyi gözaltına aldığı anlar da yer aldı.

FBI: YANICI DÜZENEK YERLEŞTİRDİ

FBI Sözcüsü, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bir şahıs 26 Federal Plaza'nın önüne yanıcı bir düzenek yerleştirdi. Şahıs gözaltına alındı ve FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü olayı soruşturuyor." ifadelerini kullandı.

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BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından bina tahliye edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bölge emniyet şeridiyle kapatıldı.

New York Polis Departmanı, Fox News'e yaptığı açıklamada olay yerinde bir silah bulunduğunu, ancak silahın gözaltına alınan kişiye ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını bildirdi.

ÇÖP KUTUSUNDA HAVAİ FİŞEKLER PATLADI İDDİASI

CBS News'in haberine göre, üst düzey bir güvenlik kaynağı, patlamanın binanın dışındaki bir çöp kutusuna yerleştirilen havai fişeklerden kaynaklandığını belirtti.

Olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bildirildi.