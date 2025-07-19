New York’ta yine sonuç yok… Kıbrıs zirvesinden yeni randevu çıktı

Haberin Devamı

Genel Sekreter, eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Türk ve Rum liderler ile yeniden buluşacağını, yıl sonuna kadar da garantörlerin katılacağı başka bir zirve planlayacağını açıkladı.

BİR KAPI BİLE AÇAMADILAR

BM’nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği 5+1 formatındaki toplantıda, Cenevre’de mart ayında yapılan ilk toplantıda alınan güven artırıcı önlemler konusu ele alındı. İlk zirvede masadaki en önemli güven artırıcı önlem KKTC ile Rum yönetimi arasında yeni sınır kapıları açılmasıydı. Geçen sürede Rum yönetiminin olumsuz tavrı nedeniyle bu konuda herhangi bir adım atılamadı. New York’ta BM Genel Merkezinde 2 gün süren ve önceki akşam sona eren toplantıdan da olumlu sonuç çıkmadı.

HAVA KALİTESİNE BAKACAKLAR

New York’taki Türk Evi’nde basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm politikasından vazgeçmeyeceğini belirterek, “Sırf bir anlaşma olsun diye egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Tatar, kendi sunduğu yeni iş birliği önerileri çerçevesinde bir sonraki toplantıya kadar sivil toplum için danışma organı, kültürel eserlerin değişimi, hava kalitesi izleme girişimi ve mikroplastik atıklarla mücadele çerçevesinde toplantı yapılması üzerinde çalışacaklarını söyledi.

New York’taki zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis katıldı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan’ı Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve İngiltere’yi ise Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty temsil etti.

ANKARA: RUMLAR ‘İŞBİRLİĞİ’ DEMEKTEN BİLE KAÇIYOR

NEW York’taki toplantıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rum tarafının Türklerle ‘işbirliği’ kelimesini bile telaffuz etmeye yanaşmadığını belirterek, iki taraf arasında ‘iklim değişikliği’ ve ‘hava kalitesinin belirlenmesi’ gibi sınırlı kazanımların bile büyük gayretler sonucu elde edilebildiğine dikkat çekti. Keçeli, “Rum tarafının uzlaşmaz zihniyeti, Kıbrıs meselesinde KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonunun dışında bir çözümün neden mümkün olmadığını da esasen son derece net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.