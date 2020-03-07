New York'ta vahşet! 15 yaşındaki kızı öldüresiye dövdüler

New York'un Brooklyn kentinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı. Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.