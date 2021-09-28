New York’ta üçlü zirve

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK-Ömer BİLGE / LEFKOŞA / Tatar, görüşme sonrası “Çeşitli konuları konuştuk, ilerleme görmeyi umut ediyoruz. Genel Sekreter (Guterres) birkaç gün içinde görüşmeye ilişkin açıklama yapacak” dedi. Tatar, üçlü görüşme esnasında Anastasiadis’in kendisine “Annan Planı fırsatını kaçırdık. O dönem hem Türkiye hem de AB’de konjonktür çok uygundu” dediğini söyledi. Rum medyasına konuşan Anastasiadis ise “Tatar bir sağır gibi kendi tezlerini tekrarladı” yorumunda bulundu.

MÜZAKERELER İÇİN EŞİT STATÜ ŞART

Anastasiadis’e, “Kıbrıs’ta iki devlet var, hâlâ bunu görmüyorsanız, kalıcı ve adil bir anlaşmayı nasıl yapacağız” karşılığını veren Tatar, görüşmede gündeme gelene ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne katılma konusuna ilişkin, “Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden, resmi müzakere sürecine girmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ta çözüm için ilk etapta Guterres’in adaya yeni bir BM temsilcisi atayacağını belirten Tatar, “Bizim hakkımız, egemen eşitlik ve tanınmak. İleriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı kullanacağız” dedi. Kapalı Maraş konusuna da değinen Ersin Tatar “Biz Maraş’ı açtık. 1974’te elinde tapusu olanlara ‘Gelin, mallarınız sizin’ dedik. Maraş’ta mal talep eden kendi vatandaşlarını hain ilan ediyorlar” ifadelerini kullandı.