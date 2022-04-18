New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı... NYPD operasyon başlattı!

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ABD'nin New York kenti ırkçı bir saldırıya sahne oldu. Kentte bir Türk vatandaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

New York Daily News'te yer alan habere göre, saldırgan Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladı.

Aynı habere göre, zanlının kurbana Türk olup olmadığını sorduğunu ve ardından 'Türklerden nefret ediyorum' dedi.

New York Daily News bu bilgilerin polis kaynaklarından alındığını açıkladı.

New York Polis Departmanı (NYPD) saldırının Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokakta 15 Nisan'da meydana geldiğini açıkladı.

BİLGİ VERENE 3 BİN 500 DOLAR ÖDÜL

Polis, şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve yakalanmasına konusunda halktan yardım isteyerek konu hakkında bilgi sahibi olanların araması için ihbar hattı bilgisi paylaştı.

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Saldırı ile ilişkin nefret suçu soruşturması başlatan NYPD, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olan kişi veya kişilere 3 bin 500 dolar ödül verileceğini duyurdu. Saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı da gelen bilgiler arasında.

SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK VATANDAŞININ DURUMU STABİL

Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Irkçı saldırya Türk vatandaşının Bellevue Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.

SALDIRILAR BİTMİYOR

Silahlı saldırılar New York kentinin önemli asayiş sorunlarından biri olarak görülüyor.

New York Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehirde 1 Ocak-3 Nisan arasında 296 silahlı Saldırı gerçekleşirken yasa dışı silahlanma geçen yıl belediye başkanı seçilen Eric Adams’ın da yakından ilgilendiği konulardan biri.