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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

New York’ta Türk kuryeye saldırı

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New York’ta Türk kuryeye saldırı

ABD’nin New York şehrinde yemek kuryeliği yapan Önder Ünaler (47) isimli bir Türk’e trafik konisi ile yapılan saldırı günün konusu oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ünaler, New York’un Manhattan semtinde akşam saatlerinde yemek servisi yapmak için bisikletini park ettikten sonra bir kişi arkasından yaklaşarak sokaktaki koniyle başına vurup kaçıyor. Olay sonrasında hastanede başına 6 dikiş atılan Ünaler ise ABC televizyonuna konuştu. Ünaler, “Korkunçtu çünkü kendini savunma şansın yok, bir anda yerdeydim, bilincimi kaybetmeden önce sadece yardım isteyebildim” dedi.

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