New York’ta Türk kuryeye saldırı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ünaler, New York’un Manhattan semtinde akşam saatlerinde yemek servisi yapmak için bisikletini park ettikten sonra bir kişi arkasından yaklaşarak sokaktaki koniyle başına vurup kaçıyor. Olay sonrasında hastanede başına 6 dikiş atılan Ünaler ise ABC televizyonuna konuştu. Ünaler, “Korkunçtu çünkü kendini savunma şansın yok, bir anda yerdeydim, bilincimi kaybetmeden önce sadece yardım isteyebildim” dedi.

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