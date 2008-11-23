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New York'ta Türk halısı krizi

New Yorkta Türk halısı krizi

New York Valisi David Paterson’ın konutuna alınan 21 bin dolar değerindeki antika Türk halısı yüzünden Valilikte kriz çıktı.

New York Valisi Paterson’ın yaşanan küresel mali kriz nedeniyle, New York Valiliği’nin başlatmış olduğu tasarruf tedbirleri ve bütçe kısıntılarına gidilmesine rağmen, Vali Paterson’ın resmi ikametgahı olan vilayet konutuna satın alınan antika Türk halısı çeşitli tartışmalara neden oldu. Vali Paterson, kriz dönemi yapılan harcama için eleştirilerin odak noktası haline geldi.

New York Valisi Paterson’ın yaşanan küresel mali krizin ardından yaklaşık 2 milyar doları bulan bütçe kısıtlamasına gitmesi ve kriz nedeniyle birçok projeyi askıya almasına rağmen evine 21 bin dolar değerinde antika Türk Halısı döşetmesi New York’ta büyük tepki yarattı.

"HALK TASARRUF YAPARKEN LÜKS HARCAMA OLMAZ"

Valilik konutuna yeni satın alınan antika Türk halısı için harcanılan para ile eleştirilerin hedefi haline gelen New York Valisini çeşitli basın yayın organlarında eleştiren New Yorklular, “Halka yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle tasarruf yapma çağrısında bulunan New York’un en yetkili kişisinin en başta tasarruf yapması gerekir, halka çağrı yapıyor kendisi evine antika Türk halıları döşetiyor, vergilerimiz lüks şekilde harcanıyor” yorumunu yaptılar.

Amerikan basınında geniş yankı bulan tepkiler yüzünden açıklama yapan valilik konutu yönetiminden sorumlu olan Vilayet Hizmet Bürosu (Office of General Services) yetkilileri Vali Paterson’ın ikamet ettiği konutun 19.uncu yüzyılda yapılmış tarihi bir bina olduğu belirterek, ayrıca müze olarak da kullanılan vilayet konutuna yeni döşetilen antika Türk halısıyla ilgili yapılan harcamanın rutin bir yenilenme ve bakım masrafı olduğunu söylediler.

HALININ SADECE BAKIM GİDERİ 4350 DOLAR

Yaklaşık 3 metre eni 4,5 metre boyu olan antika Türk halısının Manhattan’da 3. caddede bulunan Stark isimli bir antika halı dükkanından alındığı, halı firması sahiplerinin geçtiğimiz yıllarda Vali Paterson’ın seçim kampanyasına 8 bin dolarlık bir bağış yaptığı öğrenildi. Halının gerçek tutarının 16,811 dolar olduğu ayrıca işçilik ve halının bakım giderleri içinde firmaya 4,350 dolar ödeme yapıldığı öğrenildi.

Kamu Çalışanları Federasyonu (Public Employees Federation) sözcüsü Darcy Wells, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizlerde birçok şeyi kısmamamızı istiyorlar, ama kendileri savurganlık yapıyorlar” dedi.
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