New York’ta "Türk Dostu" Adams seçimi kazanmaya yakın

ABC televizyonun New York’taki stüdyosundan canlı olarak yayınlanan tartışma programında ikili arasında sert geçen sözlü atışmalar yaşandı, karşılıklı hakarete varan ifadeler kullanıldı.

Birbirlerini farklı konularda ağır dille eleştiren iki aday, program sonundaysa birbirlerine övgü dolu sözlerle hitap ederek Salı günü yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için karşılıklı şans diledi.

ÖN SEÇİMLERDE OYLARIN YÜZDE 50’SİNDEN FAZLASINI ALDI

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; Demokrat aday Adams 2013 yılından beri New York kentinin beş ayrı bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanlığı'na iki dönem seçildi. Adams, 22 yıl görev yaptığı New York Emniyet Müdürlüğü'nden sonra siyasete atıldı, Brooklyn’de iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra hedef büyüten Adams, Demokrat Parti’den New York Belediye Başkanlığı için adaylık yarışına girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan ön seçimlerde Adams, diğer 13 demokrat aday arasından delege oylarının yüzde 50’sinden fazlasını alarak Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkan adayı seçildi.

DEMOKRAT PARTİLİ ADAY ADAMS TÜRKLER'LE İYİ İLİŞKİLER KURDU

Adams, yaklaşık 8 yıl sürdürdüğü iki dönem sürdürdüğü Brooklyn Belediye Başkanlığı sırasında bölgede yaşayan Türk toplumuyla oldukça iyi ilişkiler kurdu. Adams, Brooklyn bölgesinin özellikle Coney Island ve Brighton Beach semtlerinde yaşayan Türkler'in ve Türk işyeri sahiplerinin sorunlarını çözmede yardımcı oldu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'yla da iyi ilişkileri bulunan Adams, New York’ta Türklerin düzenlediği birçok etkinliğin değişmez ismi oldu.

Adams, 2019 yılında Brooklyn’de yapılan ancak salgın hastalık nedeniyle iki yıldır düzenlenmeyen Türk Festivali sonrasında elinde Türk bayrağıyla yaptığı Twitter paylaşımında,” Brooklyn Amerika'nın İstanbul'udur ve ilçemiz Beşiktaş ve Üsküdar ile kardeş şehir olmaktan gurur duyuyor” ifadesini kullanmıştı.

Adams, 2018 yılında da TURKOFAMERICA Dergisi ve TOA Consulting tarafından "Türkiye Dostu Amerikalılar" ödülüne layık görülmüştü.

Brooklyn is the Istanbul of America, and our borough is proud to have sister city relationships with Beşiktaş and Üsküdar. The #PeoplesHouse hosted thousands of Turkish-Americans yesterday for a great heritage celebration. #EmbraceYourHyphen! pic.twitter.com/8zY88puySY