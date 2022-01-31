New York’ta şiddetli kar yağışı için çözüm: Geçici kar küreme işçileri

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Hava sıcaklığının – 5 derece olduğu New York’ta devam eden şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 cm’e ulaştı.

New York Belediyesi, yolların ve caddelerin açılması için geçici kar küreme işçilerinin işe alınacağını duyurdu.

Belediye açıklamasında “Bir kar fırtınasıyla savaşmak için bir köy gerekir. DSNY kar işçileri alıyor! Kayıtlı işçiler bugün, Pazartesi ve Salı yerel bürolara başvurmalıdır. Ücret, saatte 17 dolardan başlar ve haftada 40 saatten sonra 25.50 dolara yükselir” ifadelerini kullandı.



ABD Ulusal Hava Hizmetleri (NWS), bölgede soğuk havanın daha sıcak deniz havasıyla karıştığını ve atmosfer basıncında hızlı bir düşüş yaşandığını belirterek bu durumun ‘bomba siklon’ (bombogenesis) oluşumuna yol açtığını ifade etti.