New York’ta seçim önlemi

ABD, salı günkü seçime gün sayıyor. New York kentinde 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. New York polis departmanının, olası huzursuzluk ve eylemler konusunda uyarması sonrasında, şehrin ünlü caddesi Fifth Avenue’de (5. Cadde) mağazalar, cuma öğleden sonra vitrinlerine kontrplaklar yerleştirdi.

TRUMP O PLANDAN VAZGEÇTİ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçim gecesi Washington’da Beyaz Saray karşısındaki Trump International Hotel’de yapmayı planladığı seçim kutlaması planını iptal etti. Washington’da, pandemi kuralları çerçevesinde kapalı mekânlarda 50 kişiden fazla gruplara izin verilmemesi ve ABD Başkanı’nın kendi otelinde etkinlik yapmasının tepki çekmesinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Trump, 2016’daki zaferini tekrarlamayı umut ediyor.

MİTİNG MARATONU SÜRDÜ

Seçimlere günler kala ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasındaki miting maratonu devam ediyor. Trump, cuma günkü programı kapsamında önce Michigan, ardından Wisconsin eyaletinde seçmenlerle buluştu. Demokrat rakibi Joe Biden ise aynı dakikalarda Minnesota eyaletinde miting düzenledi. Anketlerde Biden 7 puanla önde gidiyor.