HABERLER Dünya Haberleri

New York'ta ramazan için özel hazırlık

Güncelleme Tarihi:

#New York#Ramazan#Müslümanlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 13:41

ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlasına ev sahipliği yapan New York'ta, bu ramazanın, kentin ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetiminde coşkuyla geçmesi bekleniyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Mamdani, 2021'de New York Eyalet Meclisi üyeliğine seçilmesinden bu yana ramazan ayını kamu görevleriyle birlikte yürütüyor.

ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, ramazan ayını bu yıl daha yoğun bir program ile sürdürecek.

Geçen yıl seçim kampanyası sırasında metroda orucunu açtığı fotoğraf sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenen Mamdani'nin bu yıl ise itfaiyeciler, kuryeler ve diğer çalışan Müslümanlarla iftar programları düzenlemesi planlanıyor.

Mamdani'nin ekibi ayrıca Batı Afrikalı, Güney Asyalı, Orta Doğulu ve siyahi Amerikalı Müslüman topluluklara yönelik özel temas çalışmaları hazırlıyor.

New Yorkta ramazan için özel hazırlık

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

CAMİLERE DESTEK VERİLECEK

New York Belediyesinin ayrıca göçmen nüfusun yoğun olduğu camilerin yürüttüğü yemek dağıtım programlarına destek vereceği belirtiliyor.

Araştırmalara göre, ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlası New York'ta yaşıyor.

Önceki belediye başkanları da ramazan ayı vesilesiyle çeşitli adımlar atmıştı. Eski belediye başkanlarından Michael R. Bloomberg iftar davetleri düzenlemiş, Bill de Blasio ise okullarda Ramazan ve Kurban Bayramlarını tatil ilan etmiş, Eric Adams ise beş ilçede ramazan etkinlikleri organize etmişti.

