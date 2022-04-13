New York’ta panik! Metroda silahlı saldırı: 28 yaralı

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ABD’nin New York kentindeki bir metro istasyonunda yerel saatle sabah 08.30’da silahlı saldırı yaşandı. Emniyet güçleri, Brooklyn metro istasyonunda yaşanan olayda 28 kişinin yaralandığını, yaralananların 10’unun silahla vurulduğu, 5’inin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı sonrasına ait görüntülerde de dumanla kaplı istasyonda kanlar içinde insanlar görüldü.

SİS BOMBASI KULLANMIŞ

New York Polis Departmanı, metro çalışanlarının ‘yeşil ikaz yeleklerinden’ giyen saldırganın bir çeşit gaz maskesi taktığı ve çantasından çıkardığı sis bombalarını vagon içine attıktan sonra insanlara rastgele ateş ettiğini açıkladı. Departman Komiseri Keechant Sewell, saldırının soruşturulduğunu fakat “terör eylemi olma ihtimalinin düşük gördüklerini” söyledi.

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VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTENDİ

Çevredeki diğer metro istasyonlarına girişler kapatılırken New York polisi, metro tüneline kaçarak izini kaybettirdiği belirtilen saldırganı arıyor. Polis, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla siyah bir erkek olduğunu açıklanan saldırganın yakalanması için vatandaşlardan da yardım istedi. Hattaki başka bir istasyonda, saldırganın kaçarken bıraktığı düşünülen bir silah, dolu şarjörler, havafişekler ve sis bombaları dolu bir çanta bulundu.

Amerikan medyası, emniyet güçlerinin elinde saldırganın bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinin olduğu ve New York sokaklarında saldırıyla bağlantılı olduğuna inanılan Arizona plakalı bir aracın arandığını yazdı.

SALDIRILAR BİTMİYOR

Silahlı saldırılar New York kentinin önemli asayiş sorunlarından biri olarak görülüyor. New York Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehirde 1 Ocak-3 Nisan arasında 296 silahlı saldırı gerçekleşirken yasa dışı silahlanma geçen yıl belediye başkanı seçilen Eric Adams’ın da yakından ilgilendiği konulardan biri.