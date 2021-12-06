New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Aralık ayının sonundan itibaren ABD'nin en kalabalık şehrinde özel sektör için kapsamlı bir aşı zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Blasio yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle ülke genelinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Özel sektör çalışanları için her yerde aşı zorunluluğu ilan edilecek" dedi.



BEYAZ SARAY'A TEPKİ YAĞMIŞTI

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, 4 Ocak’a kadar 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Kovid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu. Ancak getirilen karar ülke çapında tepkiye neden olmuş ve bir çok firma kararın iptali için dava açmıştı