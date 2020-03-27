New York’ta morglar doldu

Öngörüldüğü şekilde, buradaki tablo git gide kötüleşiyor. ABD’deki her üç yeni korona vakasından biri New York’ta teşhis ediliyor. Toplam vaka sayısı 20 bini geçti, 280’den fazla kişi öldü. Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Bu bizim tanıdığımız dünya değil” diyerek “Nisan ayı zor olacak, mayıs daha da zor” ifadelerini kullandı. Morglar doldu, hastanelerin önüne çadırlardan morg yapılıyor. Kentin doğusundaki Manhattan’da, Bellevue hastanesinin bahçesine kurulan çadırlar dikkat çekti. Kurulmalarında askerlerin de yer aldığı çadırlar, yoğun güvenlik önlemleri altında buraya yerleştirildi. Başkan Donald Trump, salgın önlemleri için belirlenen 15 gün dolduğunda ne yapılacağına ilişkin acele karar almayacağını belirterek “New York’u zor haftalar bekliyor” diye konuştu.