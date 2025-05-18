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New York'ta Meksika gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: Ölü ve yaralılar var

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#New York#Meksika Gemisi#Brooklyn Köprüsü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 09:33

New York'ta Meksika'ya ait bir eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, en az 19 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu ağır olan iki kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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Yetkililer, geminin köprüye yaklaşırken mekanik bir sorun yaşadığını ve kaptanın kontrolü kaybettiğini kaydetti. Çarpışma anında direklerde bulunan iki mürettebat üyesinin yaralandığı ifade edildi. New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 20.20'de meydana geldiği bilgisi verildi.

Çarpışmanın ardından müfettişler, köprüdeki olası hasarı incelemek üzere bölgeye sevk edildi. New York Ulaştırma Dairesi Komiseri Ydanis Rodriguez, yapılan ilk incelemelerde köprüde ciddi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Belediye Başkanı Adams, köprünün trafiğe yeniden açıldığını ve şu an için herhangi bir ek güvenlik önlemi gerekmediğini söyledi.

New Yorkta Meksika gemisi Brooklyn Köprüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

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SU ALTI ARAMASI YAPILDI

NBC News'ün haberine göre, polis yetkilileri, olay yerinde dalgıçların su altı araması yaptığını, ancak suya düşen birinin tespit edilmediğini ifade etti. Geminin New York'tan İzlanda'ya gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaza anına tanık olanlar, geminin olay sırasında müzik eşliğinde rotasına devam ettiğini ve parti havasında olduğunu aktardı. Çarpışma sırasında çekilen görüntülerde, gemideki kişilerin panik içinde olduğu görüldü.

New Yorkta Meksika gemisi Brooklyn Köprüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

SAHİLDE TOPLANANLAR 'MEKSİKA' SLOGANLARI ATTI

Sahil şeridinde toplanan kalabalık, yaralıların ambulanslarla hastanelere taşındığını belirtti. Bazı yaralıların boyunluk taktığı, olayı izleyenlerin ise "Meksika!" sloganları attığı kaydedildi. Adams, kazanın ardından olay yerinde basın açıklaması yaparak, hastaneye sevk edilenlerden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 19 kişinin de yaralandığını ifade etti.

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Meksika'nın ABD Büyükelçisi Esteban Moctezuma Barragan, kazaya karışan geminin ARM Cuauhtemoc olduğunu açıkladı. Söz konusu geminin, Meksika Donanması’nın eğitim amaçlı kullandığı tarihi bir yelkenli olduğu bilgisi paylaşıldı.

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New Yorkta Meksika gemisi Brooklyn Köprüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

1981'DEN BERİ DÜNYAYI GEZİYORDU

Kar amacı gütmeyen Sail Training International adlı kuruluş, geminin 1981'de İspanya’nın Bilbao kentinde inşa edildiğini ve uzun yıllar eğitim amacıyla kullanıldığını açıkladı. 1995'te restore edilen gemi, dünya çapında birçok seyahat gerçekleştirmişti.

New York Polis Departmanı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan köprü çevresindeki bölgeden uzak durmalarını istedi.

New Yorkta Meksika gemisi Brooklyn Köprüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var

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#New York#Meksika Gemisi#Brooklyn Köprüsü

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