New York'ta marihuana kullanımı yasallaştı

New York Valisi Andrew Cuomo, Eyalet Senatosunun marihuana kullanımına izin vermesinin ardından yasayı onayladı.



New York, ülke genelinde marihuananın keyfi kullanımını yasallaştıran 15. eyalet oldu.



Yasaya göre, bireyler keyfi amaçlı kullanım için üzerinde 85 gram marihuana bulundurabilecek.



Marihuanadan elde edilen vergi gelirinin yüzde 40'ı, esrar yüzünden tutuklamaların orantısız şekilde gerçekleştiği azınlık topluluklara ayrılacak ve esrardan hüküm giymiş kişilerin suç kayıtları silinecek.

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