New York’ta kritik İran toplantısı! Trump Körfez liderleriyle buluşacak

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bulunacağı New York’ta gelecek salı günü Körfez ülkelerinin liderleriyle bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Axios’a konuşan ve hazırlıklara doğrudan vakıf üç kaynak, toplantıda İran’la savaşın bundan sonraki aşamasının ele alınacağını aktardı. Toplantının, ABD yönetiminin savaş sonrası döneme ilişkin planlarına odaklanması bekleniyor. Trump ve üst düzey ekibinin, savaşın ardından uygulanacak kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığı ve bu planın ABD’deki ara seçimlerin ardından tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Trump, önceki gece İran’la savaşın sonuna yaklaştıklarını ifade etmiş ve Tahran’ın anlaşma yapmak istediğini savunmuştu.

KİMLERLE GÖRÜŞECEK

Kaynaklara göre Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığının toplantıya ilişkin ilk davetleri çarşamba günü gönderdiği bildirildi. Kaynaklardan biri, görüşmenin diğer Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerinin katılımıyla genişletilebileceğini söyledi. Beyaz Saray ise toplantıyla ilgili açıklama yapmadı. ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan ve savaş sırasında İran’ın büyük çaplı saldırılarına maruz kalan Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol ve doğal gaz ihracatındaki kesintiler sebebiyle önemli ekonomik kayıplar yaşamaya devam ediyor.

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GAZZE İÇİN TOPLANMIŞLARDI

Axios haberinde Trump’ın geçen yılki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya geldiğini de hatırlattı. Trump, sözkonusu görüşmede Gazze için hazırladığı barış planının taslağını liderlere sunmuş, planı yaklaşık bir hafta sonra kamuoyuna açıklamıştı. Kısa süre sonra da Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmaya varılmıştı.

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NETANYAHU’YA RANDEVU YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Trump’la New York’ta görüşmek istediği ancak henüz iki lider arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığı belirtildi. Axios, Trump’ın geçen yılki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında sekiz Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya geldiğini ve kendilerine Gazze için hazırladığı barış planının taslağını sunduğunu hatırlattı. Trump planı yaklaşık bir hafta sonra kamuoyuna açıklamış, kısa süre içerisinde de savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmaya varılmıştı.