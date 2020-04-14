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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 21:32,Son Güncelleme:

New York'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar hazır

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New York'ta, Kovid-19 salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
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ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

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