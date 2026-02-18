New York'ta kilisede patlama

Güncelleme Tarihi:
Fox News kanalının haberine göre, kilise yetkilileri, yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradıklarını belirtti.
New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini söyledi.
Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu açıkladı.
Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.