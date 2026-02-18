×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

New York'ta kilisede patlama

Güncelleme Tarihi:

#New York#Boonville Kaza#Kilise Yangın
New Yorkta kilisede patlama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:54

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Fox News kanalının haberine göre, kilise yetkilileri, yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradıklarını belirtti.

New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu açıkladı.

Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.

Gözden KaçmasınMiçotakis’in yüzünü güldüren anlaşma Chevron komşuda doğal gaz arayacakMiçotakis’in yüzünü güldüren anlaşma! Chevron komşuda doğal gaz arayacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınRiyad’ın Kaan ilgisi ABD’yi rahatsız etmişRiyad’ın Kaan ilgisi ABD’yi rahatsız etmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#New York#Boonville Kaza#Kilise Yangın

BAKMADAN GEÇME!