New York’ta iki okulda eğitime Corona Virüsü engeli

Çin’den dünya geneline yayılan ve her geçen gün vaka sayısında ciddi artış yaşanan Corona Virüsü nedeniyle ABD’de önlemler arttırılıyor.

California eyaletinde acil durum ilan edilirken New York’ta da bir öğrencinin ailesinde Korona tespit edilmesinin ardından iki okulda eğitime ara verildi.

New York’un Riverdale Mahallesinde bulunan SAR Akademi ve SAR Lisesi’nde eğitime ara verildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Corona Virüsü tespit edilen kişinin New York’taki ikinci Corona vakası olduğunu ve daha önce Corona Virüsünün etkili olduğu herhangi bir ülkeye seyahat etmediğini ifade etti. Cuomo, New York’ta bulunan diğer okulların gönüllü olarak eğitime ara verebileceğini ifade etti.

New York’ta ilk olarak İran’dan dönen 39 yaşındaki bir kadında Corona Virüs tespit edilmişti.