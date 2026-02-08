New York’ta ICE’a sınırlama... Mamdani Hicret’i örnek gösterdi

Haberin Devamı

HZ. MUHAMMED VURGUSU

Mamdani, kararnameyi savunurken ‘bu konuda ABD’nin göç politikaları için İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’i örnek alması gerektiğini’ söyledi. “Kendi inancım olan İslam’ı, göç öyküsü üzerine kurulmuş bir din olarak görüyorum” diyen Mamdani, gücün ‘sevmek, kucaklamak ve korumak için kullanıldığı yeni bir belediyecilik anlayışı’ oluşturmayı teklif etti. Mamdani, “Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in de bir yabancı olduğunu, Mekke’den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine’de kucaklandığını anlatıyor. Eğer inanç, bize yabancının yanında durmak için ahlaki bir pusula sunuyorsa, hükümet de gereken kaynakları sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.