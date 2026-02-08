×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

New York’ta ICE’a sınırlama... Mamdani Hicret’i örnek gösterdi

Güncelleme Tarihi:

#Zohran Mamdani#New York#Göçmen Politikaları
New York’ta ICE’a sınırlama... Mamdani Hicret’i örnek gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

ABD’nin New York kentinin ilk Müslüman belediye başkanı olan Zohran Mamdani, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, kent sınırlarındaki belediyeye ait mülklere, düzensiz göçmenleri gözaltına almak için düzenleyeceği operasyonları sınırlayacak kararnameye imza attı.

Haberin Devamı

HZ. MUHAMMED VURGUSU

Mamdani, kararnameyi savunurken ‘bu konuda ABD’nin göç politikaları için İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’i örnek alması gerektiğini’ söyledi. “Kendi inancım olan İslam’ı, göç öyküsü üzerine kurulmuş bir din olarak görüyorum” diyen Mamdani, gücün ‘sevmek, kucaklamak ve korumak için kullanıldığı yeni bir belediyecilik anlayışı’ oluşturmayı teklif etti. Mamdani, “Hicret hikayesi, bize Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in de bir yabancı olduğunu, Mekke’den ayrılmak zorunda kaldığını ve Medine’de kucaklandığını anlatıyor. Eğer inanç, bize yabancının yanında durmak için ahlaki bir pusula sunuyorsa, hükümet de gereken kaynakları sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zohran Mamdani#New York#Göçmen Politikaları

BAKMADAN GEÇME!