New York’ta FETÖ’ye karşı kampanya

Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York’un işlek alanlarında dolaşan kamyonetin dijital ekranında, “Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pennsylvania’da yaşıyor.

Gülen’i durdurun” ifadesi yer aldı. Kamyonetin Pensilvanya’daki FETÖ elebaşının yaşadığı yerleşkede de tur atması planlandı. FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı’ndaki dijital ekrana Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.