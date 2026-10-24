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New York’ta faytona yasak

Güncelleme Tarihi:

#NEW York#Central Park#Fayton
New York’ta faytona yasak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 07:00

NEW York’un simgelerinden olan Central Park’la özdeşleşen faytonlar için yasak kararı çıktı.

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New York Şehir Konseyi, önceki gün gerçekleştirdiği oylamada 170 yıllık atlı fayton geleneğini 1 Haziran 2028 tarihine kadar kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Haziran ayında Central Park’ta kontrolden çıkan bir faytondan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Romanch Mahajan’ın anısına “Romanch Yasası” olarak adlandırılan düzenlemenin, Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetiminin 150’den fazla fayton sürücüsü ve sektör çalışanına mesleki eğitim ile kariyer danışmanlığı gibi geçiş programları sunmasını da şart koştuğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada kararı eleştirerek “Atlı faytonlar New York’un sembolik bir deneyimidir. Siyasi nedenlerle yok oluşunu izlemek çok üzücü” ifadelerini kullandı.

 

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#NEW York#Central Park#Fayton

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