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New York'ta dehşet dolu anlar: Çocuklara bıçakla saldıran şahsı polis durdurdu

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#New York#Brooklyn#Lun Chang Chen
New Yorkta dehşet dolu anlar: Çocuklara bıçakla saldıran şahsı polis durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 17:06

ABD'nin Brooklyn kentinde Pazar günü meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Lun Chang Chen isimli bir erkeğin dört çocuğa kasap bıçağıyla saldırdığı bildirildi. NYPD yetkilileri, saldırganın polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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NYPD Komiseri Jessica Tisch, yaptığı açıklamada, saat 10.15 sıralarında 84. Sokak'taki bir eve gelen polis ekiplerinin, içeriden gelen çığlıkları duyduğunu belirtti. Tisch, "polislerin kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kanlı bir kasap bıçağı tutan saldırganla karşılaştığını kaydetti. Yetkililer, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak evde yaşayanlarla ilgili detaylı bilgiye henüz ulaşılmadığını belirtti.

Olay sırasında 16, 13, 11 ve 8 yaşlarındaki dört kız çocuğunun ciddi yaralar alarak hastaneye kaldırıldığı ifade eden Tisch, çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Tisch, olayın "çok daha farklı" sonuçlanabileceğinin" altını çizerek, şüphelinin saldırının gerçekleştiği evde yaşıyor olabileceğini açıkladı.

The New York Post'un haberine göre, Tisch, şüphelinin saldırdığı sırada dairede beşinci bir çocuğun bulunduğu bilgisini vererek, şunları dile getirdi:

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"Polisler eve girdiklerinde kapının yakınında elinde kanlar içinde kalmış bir bıçağı tutan saldırganla karşılaştılar. Zeminin de kanla kaplı olduğunu fark eden memurlar, adama elindeki bıçağı yere bırakarak teslim olmasını söyledi. Adamın bunu reddederek üzerlerine yürümesinin ardından polisler ateş açarak saldırganı etkisiz hale getirdi."

Yetkililer, beşinci çocuğun yardım çağırmak için evden kaçtığını bildirdi. Öte yandan, ABD basınında yer alan görüntülerde, saldırıya uğrayan çocuklardan birinin ağır yaraları nedeniyle "acil olarak" hastaneye kaldırıldığı söylendi.

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KOMŞULARI SALDIRIYI ANLATTI

Saldırganın komşularından Maria isimli bir kadın, "Pencereden baktığımda kanlar içindeki kızların dışarı çıktığını gördüm" şeklinde konuştu. Bir başka komşu Humbert Huerta ise, "Sedyeyle çıkarılan saldırganın kanlar içinde olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

NYPD, saldırganın polislerin uyarılarına uymayarak üzerlerine yürümesi sonucu iki polis memurunun toplam yedi el ateş ettiğini açıkladı. Saldırganın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Eyalet Meclisi Üyesi Lester Chang, yaralı çocuklardan birinin bebek bakıcısı olabileceğini söyledi. NYPD yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

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#New York#Brooklyn#Lun Chang Chen

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