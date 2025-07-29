New York'ta gökdelende silahlı saldırı! Biri polis 4 kişi hayatını kaybetti... Saldırgan ölü ele geçirildi

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New York kolluk kuvvetlerinden edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan olay yerindeki binanın 33. katına kendisini kilitledi. Kaynaklar, saldırganın burada silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Resmi kaynaklardan henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın elinde yüksek tahribat gücüne sahip bir M-4 saldırı tüfeği olduğunu ortaya koydu.

6 SİVİL VE 1 POLİS VURULDU

Gelen ilk bilgilerde, olayda 1 polis memuru ve 6 sivilin silahla vurulduğu bildirildi. New York City'deki güvenlik yetkilileri, vurulan polis memuru ile 1 sivilin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı. Diğer yaralıların durumu hakkında net bilgi paylaşılmadı.

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SALDIRININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Hürriyet ve CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, olayla ilgili şu detayları paylaştı:

"Çok trajik bir olay. Yetkililer sıcak detaylar verdi. Gece boyunca takip ettik bütün detayları. Siyahi bir ABD vatandaşı, Nevada’da Las Vegas’ta yaşıyor. Oradan kalkıp arabası ile New York’a geliyor. Binlerce kilometrelik bir yol. Arabasından M-4 tipi bir tüfekle iniyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saldırgan lobiye girer girmez polis memuruna ateş açıyor ve öldürüyor. Daha sonra bir sütunun arkasına saklanan bir kadını vuruyor. Lobiye rasgele ateş açarak saldırmaya devam ediyor. Lobide bir erkek şahsı da vurduktan sonra asansörü çağırıyor. Asansörden çıkan kadına zarar vermiyor bu da çok ilginç.

33. kata çıkıyor. Kat boyunca ateş ederek ilerliyor, 1 kişiyi öldürüyor 33. katta, ardından kendini vurarak yaşamına son veriyor. Toplam 6 kişi vuruldu. Hayatını kaybeden sayısı saldırganla birlikte 5 kişi. 1 kişinin durumu kritik."

FBI VE NYPD TEYAKKUZDA: BÖLGE TAMAMEN KAPATILDI

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Don Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "FBI personeli ve ajanları, Manhattan’daki aktif suç mahalline destek sağlamak için harekete geçti" dedi.

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NYPD ekipleri, 52. Cadde, Park Avenue ve Lexington Avenue çevresini tamamen kapatarak bölgede geniş çaplı arama ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Lexington Caddesi'nden gelen görüntülerde, polislerin sarı renkli bir taksi SUV'u durdurduğu, camlarını indirttiği ve iç bölmeleri el feneriyle incelediği görüldü.

VALİ HOCHUL: "AKTİF SİLAHLI SALDIRGAN DURUMU"

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Midtown Manhattan’daki gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirterek, durumu "aktif bir silahlı saldırgan olayı" olarak tanımladı.

Hochul, "New Yorklular ve ziyaretçilerden, olayın yaşandığı 52. Cadde, Park Avenue ve Üçüncü Cadde civarından uzak durmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: 'GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALIN'

New York Belediye Başkanı Eric Adams da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "New Yorklular: Midtown’da aktif bir silahlı saldırgan soruşturması yürütülüyor. Park Avenue ve East 51. Street civarındaysanız lütfen dışarı çıkmayın ve gerekli güvenlik önlemlerini alın" uyarısında bulundu.

BLACKSTONE VE DİĞER DEV ŞİRKETLER HEDEF BÖLGEDEYDİ

Saldırının meydana geldiği 345 Park Avenue binası, yatırım devi Blackstone’un genel merkezi olarak biliniyor. Binada ayrıca NFL’nin genel merkezi, Bank of America şubesi ve KPMG’ye ait ofisler de yer alıyor. Saldırının hedefinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, Blackstone, KPMG, Bank of America ve binanın sahibi Rudin Management, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

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NEW YORK’TA GÜVENLİK ALARMI YÜKSELTİLDİ

Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltilirken, halktan saldırının yaşandığı bölgeye yaklaşmamaları istendi.