New York'ta çok sayıda protestocuya gözaltı

New York Times'ın haberine göre, Minnesota eyaletindeki olayların ardından Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor.

Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı.

Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi.

Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı.

Emniyet yetkililerinin uyarısının ardından protestocuların yaklaşık yarısı otel lobisinden ayrıldı.

İçerde kalan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirten emniyet yetkilileri, kesin sayıya ilişkin bir veri paylaşmadı. Yetkililer, gözaltına alınanların hangi suçlamayla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bir detaya da yer vermedi.

MINNESOTA'DA 2 SİVİLİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.