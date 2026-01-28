×
New York'ta çok sayıda protestocuya gözaltı

#ICE#New York#ABD Protestoları
New Yorkta çok sayıda protestocuya gözaltı
Ocak 28, 2026 09:39

ABD'nin New York kentinde polis, Manhattan bölgesinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin kaldığını düşündükleri bir otelin lobisinde protesto düzenleyen çok sayıda kişiye müdahale etti. Gösterciler, lobiyi terk etmeleri yönündeki uyarıları dinlemeyince çok sayıda kişi gözaltına alındı.

New York Times'ın haberine göre, Minnesota eyaletindeki olayların ardından Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor.

Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı.

Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi.

New Yorkta çok sayıda protestocuya gözaltı

Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı.

Emniyet yetkililerinin uyarısının ardından protestocuların yaklaşık yarısı otel lobisinden ayrıldı.

İçerde kalan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirten emniyet yetkilileri, kesin sayıya ilişkin bir veri paylaşmadı. Yetkililer, gözaltına alınanların hangi suçlamayla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bir detaya da yer vermedi.

New Yorkta çok sayıda protestocuya gözaltı

MINNESOTA'DA 2 SİVİLİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

New Yorkta çok sayıda protestocuya gözaltı

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

