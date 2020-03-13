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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘New York’ta çocukları 10 gündür okula göndermiyoruz’

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
‘New York’ta çocukları 10 gündür okula göndermiyoruz’
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EŞİM Duygu, daha vakalar sadece Çin’de görülürken ailece almamız gereken tedbirleri belirledi.

New York’ta yaşayan bir avukatın da virüse yakalanması ve en az 50 kişiye bulaştırmış olduğu haberleri üzerine, küçük oğlumuz Troy’u (6) okula göndermedik. Manhattan’da öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi büyük oğlumuz Onur da, okulun kararıyla eve döndü. New York’ta son 3 güne kadar, halk koronavirüse pek aldırış etmiyor, çoğu kişi maske takmıyordu. Ancak İtalya’dan gelen kötü haberler ve Donald Trump yönetiminin önlem kararları sonrasında hem restoranlar hem de metrolar boşalmaya başladı. İnternetten sipariş verdiğimiz maskeler ve temizlik malzemelerinin yanısıra, haftalarca yetecek kadar gıda maddesi aldık. Eve misafir girişini de durdurduk.

ABD’de toplam vaka sayısı 1459’a yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 39. Bu arada 5 eyalette bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Karar 400 binden fazla öğrenciyi etkiliyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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