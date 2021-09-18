Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtıYunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERDünya Haberleri

New York’ta BM açılışında Kıbrıs zirvesi

#New York#BM#Kıbrıs
New York’ta BM açılışında Kıbrıs zirvesi
Ömer BİLGE

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis New York’ta BM Genel Kurulu’nun açılışında Genel Sekreter Antonio Guterres’le 3’lü zirve gerçekleştirecek. Görüşme, nisanda İsviçre’de düzenlenen garantör ülkelerin de katıldığı Kıbrıs konferansından sonra yapılan ilk görüşme olacak.

Haberin Devamı

Tatar-Anastasiadis görüşmesi 27 Eylül’de New York’ta BM binasında gerçekleşecek. Tatar, Guterres’in davetiyle gerçekleşecek görüşmenin gayri resmi olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ile bağlarımızı koparacak herhangi bir sürece asla girmeyeceğiz. Rumlarla federal bir ortaklık AB içerisinde Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırır. Cenevre’deki gayri resmi Kıbrıs konferansında Genel Sekreter Guterres’e iki ayrı devletin yan yana yaşayacağı egemen eşitlikte çözüm teklifimizi sundum. New York’taki temaslarımızda da bu görüşümüzü savunacağım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#New York#BM#Kıbrıs