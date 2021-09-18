New York’ta BM açılışında Kıbrıs zirvesi

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Tatar-Anastasiadis görüşmesi 27 Eylül’de New York’ta BM binasında gerçekleşecek. Tatar, Guterres’in davetiyle gerçekleşecek görüşmenin gayri resmi olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye ile bağlarımızı koparacak herhangi bir sürece asla girmeyeceğiz. Rumlarla federal bir ortaklık AB içerisinde Kıbrıs Türklerini yalnızlaştırır. Cenevre’deki gayri resmi Kıbrıs konferansında Genel Sekreter Guterres’e iki ayrı devletin yan yana yaşayacağı egemen eşitlikte çözüm teklifimizi sundum. New York’taki temaslarımızda da bu görüşümüzü savunacağım” dedi.