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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

New York'ta 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı

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New York'ta 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara satıldı
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New York'ta, Stan" adlı T-rex (Tryannosaurus) iskeleti satışa çıkarıldı.

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen açık artırmada, 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 27,5 milyon dolara alıcı buldu.

New York Christie's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada, "Stan" adlı T-rex (Tryannosaurus) iskeleti satışa çıkarıldı.

10 dakika süren ve canlı yayınlanan çekişmeli açık artırmada ismi açıklanmayan bir alıcı 67 milyon yıllık dinozor iskeletine 27,5 milyon dolar karşılığında sahip oldu. Vergi ve diğer masraflarla beraber iskeletin toplam bedelinin 32 milyon doları bulacağı kaydedildi.

Satış öncesi en fazla 8 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin edilen 11,27 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti, Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsünün mülkiyetinde bulunuyordu.

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