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New York’ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm

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#Kızıp Ölüm#New York#Kızıp Aşılama
New York’ta 30 yıl sonra kızamıktan ilk ölüm
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:00

ABD’nin New York eyaletinde 30 yıl sonra kızamık kaynaklı ilk çocuk ölümü yaşandığı bildirildi.

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New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, eyaletin Lewis County bölgesinde bir çocuğun kızamık hastalığına yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Hochul, “Bu vaka, New York’ta son 30 yıl içinde kızamık kaynaklı ilk ölüm vakası” diyerek yaşanan bu can kaybının, giderek daha fazla ailenin aşı yaptırmaktan vazgeçmesinden kaynaklandığını söyledi.

VAKALAR ARTIYOR

ABD, yüksek aşılama sayesinde 2000 yılında kızamığın ülke içindeki yayılımını durdurmuştu ancak son yıllarda aşılama oranları, yüzde 95 seviyesinin altına geriledi. Vali Hochul, salgın riskinin artması üzerine ekim ayının başında afet acil durumu ilan etmişti. Sağlık görevlileri ve ebeler de dahil olmak üzere daha fazla sağlık çalışanına kızamık aşısı uygulama yetkisi verilmişti. Öte yandan 30 Ekim itibarıyla ülkede bu yıl doğrulanmış kızamık vakalarının sayısı 4 bin 666’ya ulaştı. Bu sayı, geçen yıl kaydedilen toplam vaka sayısının yaklaşık iki katı. New York eyaletinde ise 24 Ekim’e kadar 178 vaka bildirildi.

 

 

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#Kızıp Ölüm#New York#Kızıp Aşılama

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