Dünya Haberleri

New York’lu Yahudiler silahlanıyor... Sebebi Mamdani korkusuymuş

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen ve Filistin yanlısı söylemleriyle dikkati çeken Zohran Mamdani’nin göreve gelmesi, kentteki bazı Yahudi çevrelerini silahlanmaya yöneltmiş.

New York Post’un haberine göre Mamdani’nin seçilmesinin ardından kentteki silah eğitimi ve taşıma ruhsatı başvurularında artış yaşanırken, gazeteye konuşan dükkân sahipleri ve eğitmenler talebin büyük oranda Yahudi topluluklarından geldiğini aktarıyor. Brooklyn’de İsrailli savaşçı Samson’dan alan “Samson Armory” isimli silah dükkânı işletmecisi Ortodoks Yahudi Michael Bergida, işlerinin hızla büyüdüğünü söylüyor. “İnsanlar Mamdani yüzünden panikte. Kıyamet hazırlığı gibi bir şey. İnsanlar cephane stokluyor” diyen Bergida, sinagoglarla çalışarak olası aktif saldırı senaryolarına hazırlık yapılmasını hedefliyor. Bir diğer New York’lu silah eğitmeni Lance Dashefsky de eğitime başvuran insanlara neden bunu istediklerini sorduğunda “Mamdani yüzünden” cevabını aldığını söylüyor. 4 Kasım’daki seçimlerde belediye başkanı seçilen 33 yaşındaki Mamdani’nin İsrail’in Gazze’deki savaşını “soykırım” olarak nitelendirmesi ABD’deki İsrail yanlısı çevrelerin tepkisini çekmiş, genç siyasetçiye antisemitizm suçlamaları yöneltilmişti.

