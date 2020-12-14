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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 23:49 | Son Güncelleme:

New York "yeniden tam karantina" uygulamasına geçebilir

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New York "yeniden tam karantina" uygulamasına geçebilir
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığını, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

De Blasio, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Mayıstan bu yana koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz." dedi.

Enfeksiyonun artışının önüne geçilmesi gerektiğini belirten de Blasio, eyalette açık kalması zorunlu yerler dışında bütün iş yerlerinin kapanacağı tam karantina uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.

ABD genelinde Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 307 bini geçerken, 16 milyondan fazla kişi ise enfekte oldu.

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