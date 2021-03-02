New York valisine taciz soruşturması

Charlotte Bennet (25) adlı kadınlardan biri, Cuomo’nun kendisine cinsel hayatı ve kendinden yaşlı bir erkekle birlikte olup olmadığını sorarak tacizde bulunduğunu iddia etti.

Andrew Cuomo’nun bir başka eski yardımcısı olan Lindsey Boylan da valinin kendisini zorla öptüğünü söyledi. Cuomo, yaptığı açıklamada bazı duyarsız ve kişisel davranışlarının yanlış anlamalara neden olmuş olabileceğini kabul etti ve iddiayla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması talimatını verdi.