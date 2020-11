New York Valisi'ne koronavirüs ödülü

Uluslararası Emmy Ödüllerinin arkasındaki kuruluş olan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, salgın krizi sırasında "dünyanın dört bir yanındaki insanları bilgilendirmek ve sakinleştirmek için televizyonu ustaca kullandığı" gerekçesiyle Vali Cuomo'yu ödüllendireceklerini açıkladı.



Kuruluşun CEO'su Bruce L. Paisner, "Vali'nin 111 gün süren brifingleri çok işe yaradı. Dünyanın her yerinden insanlar neler olup bittiğini öğrenmek için bizi izlediler. New York dik duruşun ve kararlılığın sembolü haline geldi." ifadesini kullandı.



New York Valisi'ne, salgın dolayısıyla çevrim içi düzenlenen 48. Uluslararası Emmy Ödülleri programında ödülü takdim edildi. Ödül programında teşekkür videosu yayınlanan Cuomo, "Bu gurur verici, eyaletimizin tüm halkı adına kabul ettim. Bence New York halkı, en yüksek enfeksiyon oranından en düşük orana inerek inanılmazı başardı." değerlendirmesinde bulundu.



Nisan ayında salgının dünyadaki merkezi haline gelen New York, yaz aylarında sıkı önlemlerle vaka ve ölüm oranlarını minimum seviyeye düşürmeyi başarmıştı.



Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, eyaletlerde görülen yeni vaka sayısında 12. sıraya gerileyen New York, koronavirüsün ülke genelinde hızlı bir yükselişe geçmesinin ardından, geçen hafta yüz yüze eğitimi tekrar durdurma kararı almıştı.